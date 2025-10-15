«Würde das stimmen, wäre ich nicht der neue Bachelor»

Verlieben ist überall möglich – egal, ob vor oder hinter der Kamera

Für ihn spielt es zudem keine Rolle, ob man im Fernsehen oder abseits der Kameras versucht, sich zu verlieben, da es überall passieren kann. «Wenn du wüsstest, wo genau du deine grosse Liebe findest, dann würdest du ja sofort da hinrennen. Aber das steht ja nirgends», sagt er. Übertriebene Eifersucht hat für Danilo Sellaro keinen Platz in einer Beziehung. «Ein gesundes Mass an Eifersucht ist okay und völlig normal. Dabei geht es aber mehr darum, dass man sich um die Person sorgt, als darum, dass man ihr nicht vertraut», sagt der Reality-Star. Er wünscht sich eine Partnerin, die loyal ist, gut kommuniziert und seine Interessen teilt. «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das Aussehen keine Rolle spielt», sagt Danilo Sellaro ganz ehrlich. «Aber der Charakter ist am Ende entscheidend.» Ebenso entscheidend wie, dass seine Herzensdame nicht schnarcht. Denn der Bachelor gibt zu: «Ich kann nicht mit einer Person, die schnarcht, im selben Raum schlafen. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf!»