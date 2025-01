«Würde mir Josef fremdgehen, möchte ich es nicht wissen»

Vera Dillier entdeckte verhängnisvolle SMS

Wie sich das anfühlt, wenn man durch Umwege vom Fremdgehen des Partners erfährt, weiss die Schweizer Society-Lady Vera Dillier, die ihr Alter nicht lesen will. Vor über zehn Jahren entdeckte sie in einer SMS, dass ihr damaliger Partner Felix Guyer (73) eine Affäre hatte. «Es war totaler Zufall», beteuert sie auch heute gegenüber Blick. «Felix war mit Hirnblutung im Notfall, ich nahm sein fast leeres Handy nach Hause, wollte es für ihn aufladen. Kaum habe ich es eingesteckt, poppten verhängnisvolle SMS auf.» Was darauf folgte, war eine öffentliche Abrechnung ihrerseits. «Es ging da mehr darum, dass es sich nicht einfach um eine Affäre handelte, sondern um eine Frau, die Fuss fassen wollte in meinem privaten Umfeld, meine Rolle übernehmen wollte. Das konnte ich so nicht akzeptieren.» Seit Jahren seien sie und Felix Guyer nun beste Freunde.