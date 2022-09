Xenia und Christa feiern Wiedersehen nach 16 Jahren

Xenia Tchoumi kam nicht aus dem Schwärme heraus

Mit dem Missen-Titel in der Tasche startete Christa Rigozzi eine unvergleichliche Karriere im Schweizer Showbusiness, Xenia Tchoumi zog es derweil in die Ferne, sie liess sich in London nieder, studierte Betriebswirtschaft und etablierte sich als erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin. Auf Instagram hat Xenia Tchoumi heute über 2,2 Millionen Follower, ausserdem ist sie Buchautorin – 2020 gab sie ihr Werk «Empower Yourself. How to Make Lemonade when Life Gives You Lemons» heraus – und tritt als Rednerin auf.