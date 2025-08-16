Xenia Tchoumis Lieblingsrolle ist sie selbst

Wer Xenia Tchoumi (38) am Locarno Film Festival begleitet, merkt schnell: Das ist kein Spaziergang auf dem roten Teppich, sondern ein Business-Marathon in High Heels. Gerade erst aus dem Ausland eingeflogen, bleibt ihr im Hotel La Palma au Lac am Lago Maggiore genau eine Stunde, um sich fertigzumachen. Haare und Make-up übernimmt sie selbst. «Ich kenne mein Gesicht am besten», sagt Xenia Tchoumi und dreht sich Wellen ins Haar. Nebenbei läuft ihre «Power-Playlist» mit Songs von Jay-Z, Rihanna und Bad Bunny. «Ich habe für jede Stimmung eine eigene Liste.» Wer performen will, braucht seinen Soundtrack.