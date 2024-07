Xherdan Shaqiri lief an insgesamt sieben Grossturnieren auf – und traf seit 2014 an jedem Turnier. Der einst auch als «Alpen-Messi» bekannte Basler ist damit weltweit der einzige Spieler, der in den letzten sechs Turnieren immer getroffen hat. Seit der WM 2014 war Shaqiri zehnmal erfolgreich – und das immer wieder sehenswert.