Eine höchst emotionale Zeit geht für Yann Sommer zu Ende. Sensationssieg über Frankreich, bittere Penalty-Niederlage gegen Spanien und mitten während des Turniers die Geburt seiner zweiten Tochter. «Ja, es war wahnsinnig stressig», sagt der 32-Jährige nun in einem Interview in der SRF-Sendung «Gesichter und Geschichten». Mit seiner Frau Alina habe er im Vorfeld intensiv besprochen und überlegt, wie sie die Zwickmühle mit der Überschneidung am besten hinkriegen. «Sie hat einen tollen Job gemacht», blickt Sommer nun zurück, «ganz grosser Respekt an sie.»