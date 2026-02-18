Schweizer Illustrierte Logo

Er ist bekannt für seine weissen Designs. Doch der Modedesigner Yannik Zamboni fühlt sich auch im Schweinestall pudelwohl. Auf dem «Naturhof Waltwil 4» im bernischen Wengi besucht er seine Patenkuh «Daisy». Weshalb dem nachhaltigen Modeschöpfer das Tierwohl am Herzen liegt und welche Parallelen es zwischen dem Lebenshof und seinem Brand «Maison Blanche» gibt, erzählt der Baselbieter im Video. Sina Albisetti
Zwischen Glamour und Bauernhof

Yannik Zamboni besucht seine Patenkuh

Modedesigner Yannik Zamboni ist nicht nur erfolgreicher Modedesigner, sondern auch Götti eines ganz besonderen Göttimeitlis. Dieses besucht der Basler auf dem Naturhof Waltwil und verrät dabei, wie er mit seiner weissen Kleidung zu Dreck steht und was der Hof und er gemeinsam haben.

Eigentlich ist Yannik Zamboni (38) zwischen Zürich, New York, Mailand, Paris unterwegs. Diesmal verschlägt es den Modedesigner aber an einen Ort, der weniger glamourös ist. Auf dem Naturhof Waltwil besucht er nämlich seine Patenkuh Daisy. Richtig, Yannik Zamboni hat ein Patenkind der etwas anderen Art. «Beim ersten Besuch habe ich mich in Daisy blitzverliebt», verrät der Basler und da habe er beschlossen, eine Patenschaft für das Tier zu übernehmen.

Das Besondere an dem Hof sei, dass die Tiere keinen Zweck erfüllen müssten, sondern einfach sein dürften, erklärt der Gründer des Modelabels «Maison Blanche». Beim Füttern im Schafstall fühlt sich Zamboni sichtlich wohl und zeigt sich begeistert von den vielen Vierbeinern. «Ich bin aufm Baselland aufgewachsen, umgeben von Bauernhöfen. Tiere habe ich schon immer etwas mega Schönes und Tolles gefunden», so der bekennende Veganer und gute Freund von Topmodel Heidi Klum (52).

Seine Mode selbst ist ebenfalls vegan – genau wie deren Schöpfer. Die Zuneigung zu den Tieren würden Zamboni und den Naturhof verbinden. Wie der Name in seinem Label schon sagt, sind die meisten Kreationen von Yannik Zamboni weiss. Mit Schmutz hat er dennoch kein Problem – auch nicht auf der Kleidung. «Ich sage immer, das ist ein Druck von der Zeit», meint der Designer. Welche Produkte der Naturhof Waltwil verkauft und welche Gespräche Zamboni mit den Schweinen führt, das erfahrt ihr im Video.

Von Sina Albisetti und san vor 2 Minuten
