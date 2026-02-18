Eigentlich ist Yannik Zamboni (38) zwischen Zürich, New York, Mailand, Paris unterwegs. Diesmal verschlägt es den Modedesigner aber an einen Ort, der weniger glamourös ist. Auf dem Naturhof Waltwil besucht er nämlich seine Patenkuh Daisy. Richtig, Yannik Zamboni hat ein Patenkind der etwas anderen Art. «Beim ersten Besuch habe ich mich in Daisy blitzverliebt», verrät der Basler und da habe er beschlossen, eine Patenschaft für das Tier zu übernehmen.
Das Besondere an dem Hof sei, dass die Tiere keinen Zweck erfüllen müssten, sondern einfach sein dürften, erklärt der Gründer des Modelabels «Maison Blanche». Beim Füttern im Schafstall fühlt sich Zamboni sichtlich wohl und zeigt sich begeistert von den vielen Vierbeinern. «Ich bin aufm Baselland aufgewachsen, umgeben von Bauernhöfen. Tiere habe ich schon immer etwas mega Schönes und Tolles gefunden», so der bekennende Veganer und gute Freund von Topmodel Heidi Klum (52).
Seine Mode selbst ist ebenfalls vegan – genau wie deren Schöpfer. Die Zuneigung zu den Tieren würden Zamboni und den Naturhof verbinden. Wie der Name in seinem Label schon sagt, sind die meisten Kreationen von Yannik Zamboni weiss. Mit Schmutz hat er dennoch kein Problem – auch nicht auf der Kleidung. «Ich sage immer, das ist ein Druck von der Zeit», meint der Designer. Welche Produkte der Naturhof Waltwil verkauft und welche Gespräche Zamboni mit den Schweinen führt, das erfahrt ihr im Video.