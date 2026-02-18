Seine Mode selbst ist ebenfalls vegan – genau wie deren Schöpfer. Die Zuneigung zu den Tieren würden Zamboni und den Naturhof verbinden. Wie der Name in seinem Label schon sagt, sind die meisten Kreationen von Yannik Zamboni weiss. Mit Schmutz hat er dennoch kein Problem – auch nicht auf der Kleidung. «Ich sage immer, das ist ein Druck von der Zeit», meint der Designer. Welche Produkte der Naturhof Waltwil verkauft und welche Gespräche Zamboni mit den Schweinen führt, das erfahrt ihr im Video.