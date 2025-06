Yannik Zamboni lässt sich Haare transplantieren

Wegen seines Eingriffes verpasst Zamboni nicht nur das Finale von «Germany's next Topmodel», sondern auch die am Wochenende stattfindende Zurich Pride, ein Event der dem queeren Designer am Herzen liegt. «Ich versuche, an eine andere Pride auf der Welt zu gehen», sagt er. «Und bin auch etwas in Zürich dabei. An der Tombola gibt es Preise von mir zu gewinnen.»