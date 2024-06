Vor zwei Jahren veränderte sich das Leben von Yannik Zamboni (37) für immer. Der aus dem Baselbiet stammende Modedesigner gewann die Reality-Show «Making the Cut» mit Heidi Klum (51) und damit eine Million Kapital für sein Label «Maison Blanche». Seither ist er immer wieder im nationalen und internationalen TV zu sehen. So steht er am Dienstagabend (20.15 Uhr, Prosieben) an Heidi Klums Seite, wenn sie die Finalisten für die diesjährige Staffel von «Germany's Next Topmodel» auswählt. Geschäftlich steht der Schweizer vor neuen Herausforderungen: Er hat mit seinem ehemaligen Vertriebspartner Amazon gebrochen und berichtet von langen Arbeitstagen. «Es ist, als würde ich von neuem beginnen.»