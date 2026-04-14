Yannik Zamboni spricht über Coachella-Besuch mit Heidi Klum

Der in Zürich wohnhafte Zamboni ist extra fürs Festival nach Kalifornien geflogen. Gemeinsam mit Klum hat er sich ein Haus in der Nähe des Events gemietet. «Es ist so nah, dass man die Konzerte hört», sagt er. So bekommen sie die Musik vom Open Air schon mit, während sie sich parat machen. «Wir haben mega lang dafür. Zwei Stunden brauchen wir sicher. Wir probieren alle möglichen Kleider und Stylings aus und filmen Tiktoks und Instagram-Videos», so Zamboni. Cool: Für Klum hat Zamboni mehrere Outfits seines Labels Maison Blanche zusammengestellt. Viele Modemagazine berichteten darüber, in den sozialen Medien wurden die Clips millionenfach angeschaut.