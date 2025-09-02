Yannik Zamboni wurde Zutritt zur Modeschau verwehrt

Statt Modeschau gab es Espresso Martini und Zigarette

Den Angestellten vor Ort, die Zamboni nicht zur Modeschau liessen, macht der Modedesigner keinen Vorwurf. «Sie haben nur nach Vorschrift gehandelt», sagt er. Seine Tickets habe er verschenkt. «Die haben wir wie alle involvierten Labels bekommen. Allerdings werden diese oft den guten Kunden und Partnern abgegeben. Ein Ticket hätte es nicht gebraucht, hätte ich auch eine Kollektion bei der Modeschau gezeigt.» Doch genau in diesem Jahr setzte Zamboni – eben wegen der fehlenden neuen Kollektion – lediglich auf einen Showroom, in dem seine Entwürfe ausgestellt werden.