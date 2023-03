Auf Tiktok ist die Bündnerin keine Unbekannte und teilt ihren rund 32'000 Followern regelmässig und mit viel Humor mit, was in ihrem Leben vor sich geht und was sie so alles den ganzen Tag so treibt. Dabei legt Yara viel Wert auf Selbstakzeptanz und Authentizität, von Schönheits-OPs hält sie wenig.