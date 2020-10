YB-Star Fassnacht lässt Fussball-Träume wahr werden

Am Spielfeldrand schaut Enes’ Vater Sokol Jaberg, 42, zu. Er ist mindestens so glücklich wie sein Sohn. Denn dass Enes – und auch sein kleiner Bruder Benjamin – überhaupt im Verein Fussball spielen können, hat die Familie auch der Zusammenarbeit der Laureus Stiftung mit der Winterhilfe Schweiz zu verdanken. Laureus unterstützt seit 2020 das Projekt «Empowerment Kinder und Jugendliche» der Winterhilfe, welches die Vereinsmitgliedschaft und einen Beitrag an die Ausrüstung für Enes und seinen Bruder bezahlt. «Selber könnten wir uns das nicht leisten», sagt Jaberg, der im Kosovo geboren ist und im Krieg nach Albanien und dann vor 20 Jahren in die Schweiz geflüchtet ist.