YB-Stars Fassnacht und Von Ballmoos wollen heiraten

Und Fassnacht war dann gleich als nächster an der Reihe, der an Silvester mit der freudigen Nachricht an die Öffentlichkeit ging. «Lass uns gemeinsam unseren Weg bis zum Schluss gehen – und noch weiter», schreibt der Nati-Stürmer auf Instagram. Die Aufforderung war natürlich an seine Freundin Jennifer gerichtet, die in dem Post stolz und mit glücklichem Lachen den Verlobungsring in die Kamera hält. Die beiden kennen sich bereits seit der Sekundarschule.