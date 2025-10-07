Yuri wandert nach Thailand aus – und bekommt Probleme

Doch zurück zu Yuri Natale und der Frage, was er eigentlich auf der Touristeninsel macht: «Ich kämpfe mich an die Spitze von Thailand», so sein erklärtes Ziel. Erreichen will er dies mittels einer Karriere im Thaiboxen. Dafür trainiert er täglich sechs Stunden, hat sich gar einen Weltmeister als persönlichen Trainer an die Seite geholt. Dieser erklärt ihm dann auch unverblümt, dass er für einen Kampf noch nicht bereit sei.