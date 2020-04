Zaklina Djuricic hat ihrem Bruno das Jawort gegeben

Während Bars, Restaurants und Läden wegen der Corona-Krise seit zweieinhalb Wochen geschlossen haben, herrscht bei öffentlichen Verwaltungen nach wie vor reges Treiben. So auch auf dem Zivilstandesamt. In der Zürcher Innenstadt spazierte dort am Mittwoch ein prominentes Paar herein: Ex-Bachelorette Zaklina Djuricic, 33, und ihr Verlobter, Bauunternehmer Bruno Bäbler, 38, gaben sich formell das Jawort.