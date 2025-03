Zermatter Architektin erobert den Walliser Staatsrat

Den Rücktritt der Verteidigungsministerin bedauert sie: «Ich bewundere Viola. Sie war immer eine stille Schafferin. Ich finde es schön, dass man auch ohne Krach bis in den Bundesrat kommen kann.» Die Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. Viola Amherd sagt über Franziska Biner: «Sie hat es in den letzten Jahren geschafft, sich mit Fachkompetenz und politischem Gespür einen Namen zu machen. Gleichzeitig ist sie sich selbst treu geblieben und hat ihre volksnahe und sympathische Art behalten – das schätze ich sehr an ihr.»



Biner gilt als eingemittet, weder als zu konservativ noch als zu progressiv, setzt sich etwa dafür ein, dass der Staat Krippenplätze stärker finanziert, und gibt neuen Stauseen gegenüber dem Naturschutz den Vorrang.



Nun zieht Biner nach Sitten – zumindest für einige Tage in der Woche. «Aber immer wenns geht, komme ich heim.» Sie sucht sich ein Studio in Sitten. «Ich weiss noch nicht genau, was als Staatsrätin auf mich zukommt. Ausser dass alles auf Französisch sein wird», sagt sie. «Aber ich bin eine Schafferin. Ich mag es, mich reinzustürzen.» Wie bei einer neuen Bergtour. Steil, fordernd, anspruchsvoll – genau, was Franziska Biner mag.