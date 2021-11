Derzeit pendelt die Miss Schweiz aus dem Jahr 2013 zwischen Zürich und Kapstadt. Ihr Verlobter Drew Gage, Pilot und Musiker, hat sein Zuhause in der südafrikanischen Hauptstadt – und damit nicht gerade um die Ecke. Demgemäss stellt sich die Frage, ob da kein Umzug nach Südafrika vorgesehen ist. Rinderknecht hat hierzu eine klare Meinung. «Nein, obwohl ich es sehr geniesse dort», sagt sie zu einer möglichen Züglete auf die Südhalbkugel. «Aber meine Familie, all meine Freunde sind hier. Zudem arbeite ich ja oft in der Schweiz.» Ein Umzug kommt also zumindest Stand heute nicht infrage, worüber sich auch Mami Helen Rinderknecht, 58, nicht unglücklich zeigt. Sie scherzt: «Wir haben schon gesagt: Wenn sie das tut, müsste gleich die ganze Familie mit hinunterziehen!»