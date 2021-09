«Ziel ist es, motivierte Frauen für die Sicherheit zu gewinnen»

Die Implementierung der Frauen in die Polizei war keineswegs einfach. Zu Beginn bestanden Vorbehalte und Vorurteile. Eine Wende brachte den Frauen das schweizerische Opferhilfegesetz, das am 1. Januar 1993 eingeführt wurde. Darin wird gefordert, dass eine Person, welche in der Schweiz durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist, Anspruch auf Betreuung durch eine Person des gleichen Geschlechts verlangen kann.