Zivadiliring für Prix Walo nominiert

Mehr als verdient: Nemo

Mit «The Code» holte Nemo (25) am 11. Mai 2024 im schwedischen Malmö den ESC-Sieg 36 Jahre nach Céline Dion (56) wieder in die Schweiz. Innerhalb der letzten Monate ist bei Nemo viel passiert, inklusive musikalischen Auftritten in Biel und auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Mittlerweile lebt das nonbinäre Künstlertalent in London. Dank Nemo findet der diesjährige Eurovision Song Contest vom 10. bis 17. Mai in Basel statt. Für Nemo wäre es der zweite Prix Walo, 2017 war es der «Newcomer»-Sieg.