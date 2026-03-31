Zivadiliring gibt überraschend Trennung bekannt

Absoluter Höhepunkt war der 26. Oktober 2025

Zivadiliring bedanken sich im Communiqué insbesondere bei ihrer Community für die jahrelange Verbundenheit und Unterstützung. «Zivadiliring war für uns ein Herzensprojekt: intensiv, laut, lustig, ehrlich und mit unzähligen Geschichten, Lachern und Momenten, die wir nie vergessen werden. Danke an euch alle, die uns begleitet und unterstützt haben. Ohne unsere Community wäre das alles nie möglich gewesen. Jetzt gehen wir neue Wege, mit viel Respekt füreinander und viel Vorfreude auf das, was kommt. Danke, dass ihr Teil von Zivadiliring wart! Wir freuen uns nun auf unsere nächsten Projekte, bei denen unsere tolle Community hoffentlich wieder dabei sein wird», sagen Zivadinovic, Adilji und Eisenring.