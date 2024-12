Für 2025 hat sich das Trio deshalb Grosses vorgenommen. Am 26. Oktober nächsten Jahres wollen die Frauen das Hallenstadion in Zürich füllen. Als erster Schweizer Podcast. «Wenn ich daran denke, bekomme ich sofort Schnappatmung und werde hibbelig. Alleine die Vorstellung, in so einer riesigen Halle aufzutreten, macht mir schwitzige Hände», sagt Moderatorin Gülsha Adilji zum Mega-Projekt.