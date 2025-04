«Zivadiliring» will Sendung von Stefan Büsser übernehmen

Sich damit zufriedenzugeben, liegt nicht in der Natur der drei Frauen. Gülsha Adilji bringt es am Ostermontag in «Late Night Switzerland» von Stefan Büsser auf den Punkt. «Mein nächstes Ziel ist eine Late Night Show», kündigt sie an. Sie hat auch bereits einen Namen für das Projekt: «Zivadiliring Late Night». Um den Plan der eigenen Show zu realisieren, wendet sie sich direkt an Gastgeber Büsser. «Du kannst ja mal eine Pause machen und ein bisschen atmen und meditieren.» Was Gülsha damit meint, ist klar: Sie will sich Büssers «Late Night Switzerland» unter den Nagel reissen.