Um einen Blick durchs Fernrohr in den Himmel über Wien zu erhaschen, muss Zoë Jenny (48) auf die Leiter klettern. Normalerweise kann der komplette Holzboden unter ihren Füssen hydraulisch angehoben und abgesenkt werden. Aber der sogenannte Grosse Refraktor der Wiener Universitätsstern- warte ist nur noch bei öffentlichen Führungen in Betrieb. Himmelsforscher nutzen heute leistungsstärkere Teleskope, um das Universum zu ergründen. «Ausserdem ist der Standort der Sternwarte mitten in Wien aufgrund der Lichtverschmutzung längst nicht mehr so gut», weiss Manuel Güdel (60). Der Astrophysiker ist Professor für die Gebiete Sternentstehung und Exoplaneten an der Uni Wien – und zudem ein Projektleiter für eins der Instrumente des James-Webb-Weltraumteleskops, das vor Kurzem weltweit für Schlagzeilen sorgte.