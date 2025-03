Zoë Më singt für die Schweiz am ESC in Basel

Gerüchte über To Athena und Joya Marleen

Die Gerüchteküche über den eigenen Act läuft in Ländern mit interner ESC-Songauswahl jedes Jahr auf Hochtouren. Der «Tages-Anzeiger» berichtete zuvor von einer möglichen Teilnahme der Luzerner Künstlerin To Athena (30), die am 10. März, am Abend nach der ESC-Act-Verkündung zu Gast in der einstündigen Sendung «SRF Impact» ist. Zudem ist in ihrem Tourneeplan eine Lücke ersichtlich, die in die ESC-Zeit passen würde.