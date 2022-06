Zoë Pastelle macht euch fit für einen modischen Sommer

Als Fashion-Influencerin hat es die Zürcherin Zoë Pastelle (23) definitiv geschafft und bewegt sich mit beinahe 270'000 Followern auf ihrem Instagram-Kanal in der höchsten Liga der Schweizer Content Creators. Auch als Schauspielerin kann sie in ihren jungen Jahren bereits einige Erfolge ausweisen. Sie spielte im Film «Blue Minds» der Schweizer Regisseurin Lisa Brühlmann und brillierte an der Seite von Luna Wedler – für ihre Leistung wurde sie für den Schweizer Filmpreis in der Kategorie beste Nebenrolle nominiert.