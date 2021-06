Eigentlich hätte sich das Paar - das sich übrigens an einem Football-Spiel kennen lernte - einander bereits vergangenen Juni im US-Bundesstaat Florida das Ja-Wort geben wollen. Covid machte ihnen damals einen Strich durch die Rechnung, Svens Familie hätte bei einer Hochzeit in den USA nicht dabei sein können. So verschoben sie das Fest um ein Jahr und verlegten es nach Zürich. Dieses Wochenende war es nun so weit: In einem langen, schulterfreien Traum aus Weiss sagte Bailey «Ja, ich will!» Alles Gute, Mr. und Mrs. Andrighetto!