Zu Besuch bei Erfolgsregisseur Pierre Monnard

Geprägt von den Coen-Brüdern

Vielleicht ist es Schicksal, dass Pierre Monnard in Châtel-Saint-Denis gleich neben dem Dorfkino Sirius aufwächst. Er ist vier, als er dort seinen ersten Film sieht – die Walt-Disney-Komödie «Alles für die Katz» mit einer siamesischen Samtpfote in der Hauptrolle. «Es war ein sehr lustiger Film. Ich kann mich noch gut erinnern und fand ihn genial», erzählt Monnard. Das Sirius wird sein zweites Zuhause. «Als Kind habe ich alles geschaut, Hollywood-Filme, französische Werke. Ich war ins Kino verliebt.» Mit zehn beginnt er, dieses Genre wirklich ernst zu nehmen. Der junge Pierre sieht nicht nur Filme, sondern liest auch viel darüber. Als «Top Gun» mit Tom Cruise 1986 in die Kinos kommt, ist er enttäuscht und findet den Kassenschlager schrecklich. Ihn fasziniert in diesem Jahr ein ganz anderer Film: «Mission» mit Robert De Niro und Jeremy Irons. «Dieses Drama hat mich damals total geflasht. Vor allem die Musik von Ennio Morricone. Ich glaube, ich war mit zehn ein bisschen snobistisch, was Filme betraf», sagts und lacht.