Mit Panzerkraft ins Rampenlicht

Mit einer anderen Art von Panzer sorgt Maja Riniker in den letzten Wochen für rauchende Köpfe. So fordert die Sicherheitspolitikerin, einen Teil der 96 Leopard-Panzer ins Ausland weiterzugeben, die seit Jahren in einer Halle in der Ostschweiz eingemottet sind. Dadurch könnten Staaten wie Polen ihre Bestände auffüllen, nachdem sie die Ukraine mit eigenen Panzern versorgt hätten.