Die multikulturelle TV-Königin

«Die Idee, eigene Kinder zu haben, finde ich schön»

Wenn sie arbeitet, steht sie nicht nur in der Schweiz, sondern öfter auch im Ausland auf der Bühne. So moderierte sie kürzlich an der grössten Tech-Konferenz Europas in Lissabon. Tanya König spricht acht Sprachen – die letzte, Albanisch, lernt sie mit ihrem Mann Arianit, Schweizer mit kosovo-albanischen Wurzeln. «Ich bin nicht per se sprachinteressiert, sondern vor allem daran, mich mit Menschen verständigen zu können», sagt sie. Ari bestätigt: «Ausser ihr kenne ich keinen Menschen, den man einfach in eine Kultur werfen kann und der sofort Teil davon wird.»