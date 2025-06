Zu Besuch bei Jonas Lauwiner, dem selbst ernannten König der Schweiz

Nebulöse Kindheit und Jugend

Zur Welt kommt Jonas Lauwiner am 15. September 1994 in Unterseen bei Interlaken BE als Sohn eines Schweizers und einer Marokkanerin. Er ist fünf, als sich seine Eltern scheiden lassen, wächst fortan bei der Mutter auf, besucht jedes zweite Wochenende den Vater, der aus dem Wallis stammt. «Meine Vorfahren hatten dort ihre eigene Gemeinde», erzählt er stolz. Lauwiner hat zwei Halbschwestern, besucht die Primarschule in Interlaken, gilt als aufgeweckt und landet irgendwann am Institut Beatenberg, einer Privatschule. Dort lernt er eine andere Welt als die seines Elternhauses kennen: «Eine Welt des Luxus, in der Kinder alles bekamen, was sie sich wünschten.» Sein Taschengeld muss er sich selbst verdienen, übernimmt dafür daheim kleine Ämtli.