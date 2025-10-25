Zu Besuch bei Juso-Chefin Mirjam Hostetmann

Es ist selten, dass eine Initiative eineinhalb Jahre bevor sie an die Urne kommt, für so viel Aufsehen sorgt. Auch jetzt, rund einen Monat vor der Abstimmung, sind die Zeitungen voll mit Artikeln zum Thema. Obwohl Umfragen eine klare Ablehnung prognostizieren, berichten Vermögensberatungen, dass Reiche vermehrt ihr Erbe schon zu Lebzeiten ihren Kindern schenken. «Damit geben die Reichsten zu, dass sie auch nach dem Tod nicht bereit sind, einen gerechten Beitrag an die Gesellschaft zu leisten», sagt Hostetmann und nippt an ihrem Mate-Tee.



Mirjam Hostetmann ist mit ihren Eltern und der drei Jahre jüngeren Schwester in einem Reihenhaus in Sarnen OW aufgewachsen. In der zweiten Klasse begann sie, Zeitungen zu lesen. «Ich erinnere mich, als Mirjam plötzlich mit ihrer Süssigkeitensammlung vor mir stand und sagte, sie wolle diese nicht mehr. Wegen der E-Stoffe. Sie habe darüber gelesen», erzählt ihre Mutter lachend. Das Interesse für die Politik ist geweckt: «Als andere in der fünften Klasse ‹Die drei ???› lasen, vertiefte ich mich in den Jugoslawienkonflikt», sagt Hostetmann.