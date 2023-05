Naomi Krauss ist ein fröhlicher Mensch. Nicht gross, aber quirlig dafür, mit wilden, dunklen Haaren. Ihre Stimme tönt angenehm, wenn sie in ihrer Drei-Zimmer-Dachwohnung in einem schmucken Jugendstilhaus im Prenzlauer Berg in Berlin auf dem Stoffsofa sitzt und aus ihrem Leben erzählt. Sie tut es mit Bescheidenheit. Dabei erobert die 56-Jährige gerade die Filmwelt. In der Netflix-Liebeskomödie «Faraway» spielt sie Zeynep, eine knapp 50-jährige unglückliche türkischstämmige Ehefrau, die von ihrer verstorbenen Mutter ein Häuschen auf einer kroatischen Insel erbt. Als ihr Mann einer Jüngeren schöne Augen macht und sogar die Beerdigung ihrer Mutter verpasst, reichts Zeynep. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion reist sie nach Kroatien und findet dort ihr Abenteuer des Lebens. «Mich hat die Rolle von Zeynep fasziniert. Es ist die Geschichte einer reifen Frau, die sich befreit, die ausbricht. Toll, wie mutig sie ist», erzählt Naomi Krauss.