«Ich bin ein Renaissance-Mensch»

Ein Schlitzohr sei er aber nicht, will er klargestellt wissen. «Das wäre eine Reduktion auf etwas, was nicht stimmt.» Wie er sich selber sieht? «Ich bin ein Renaissance-Mensch.» Dieses Etikett hat ihm sein alter Militärkumpel Peter Balsiger, 82, angeheftet. Der war einst «Blick»-Chef und weiss genau um die Wirkung so knackiger Schlagworte: Ein Mensch der Renaissance gilt als selbstbewusst, begreift sich als Künstler, als Schöpfer, als Herr der Künste, interessiert sich für die Kriegskunst. Als Major und Leiter psychologische Abwehr leistete Steinmann 1300 Tage freiwilligen Militärdienst. Und er schreibt Bücher. Früher als Professor für Medienwissenschaften Sachbücher, heute Belletristik, wie er betont. 17 Erzählungen mit Titeln wie «Emma und Noah in Italien» («ein modernes Märchen»), «DʼSalami wird schnittliwiis gässe» («Eine Sammlung von Maximen») oder «Der Gehenkte zu Schloss Wyl» («ein halbwahrer Geisterkrimi aus dem Leben eines Schlossherrn gegriffen»). Buch Nummer 18 erscheint am 21. September: «Verirrt in Giessbach» ist ein historischer Roman, in dem Steinmann seinem Grossvater, einem angesehenen Berner Chirurgen, eine Phobie andichtet. «Jedes Mal, wenn er zum Skalpell greift, fällt ihm das OP-Messer aus der Hand», umreisst er den Inhalt.