Die beiden Vielbeschäftigten sind oft unterwegs und müssen sich über die Organisation des Familienlebens genau absprechen, was nicht immer einfach ist. «Wenn man sich mit Leidenschaft, einem starken Team und in einem spannenden Umfeld für etwas einsetzt, an das man glaubt, geht das zulasten der Freizeit», sagt Raphaël fast ein bisschen entschuldigend. Zum Glück gibts da noch das gemeinsame Hobby, das ihn mit seiner Frau verbindet: die Philosophie. Zusammen erkunden die beiden jungsches Gedankengut. «Wir leben in einer extrovertierten Welt», sagt Raphaël. «Gleichwohl gibt es Dimensionen in den Innenwelten der Menschen, die das Leben beeinflussen. Auch in meiner Arbeit finde ich es wichtig, zu versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen. Ich will nicht nur das Objektive, Beweisbare in Entscheidungen einbeziehen, sondern auch das Subjektive, nicht Messbare.»