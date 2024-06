Mit 25 macht er seine Meisterprüfung, übernimmt 2001 die Bergkäserei Fritzenhaus bei Wasen im Emmental und produziert dort unter anderen seinen Hornbacher, den er über die Gourmino AG, einen Zusammenschluss von Käsern, auch international vertreibt. «Das Gschpüri» für den Käse erarbeitet sich Spycher hart; sieben Tage in der Woche steht er jeweils frühmorgens ab fünf Uhr in der Käserei. Dann liefern 13 Bauern aus der Umgebung ihre Milch in der Bergkäserei Fritzenhaus an. Die prüft der Käser, ehe er sie in die zwei jeweils rund 2700 Liter fassenden Kessi pumpt, wo sie unter Rühren langsam erwärmt wird.