Hausbesuch bei Bachelorette Yara Buol

Der Wohnort von Yara Buol (25) im beschaulichen Örtchen Cazis in der Bündner Region Viamala ist einer der Gründe für ihre Teilnahme bei der Kuppel-Show «Die Bachelorette». Denn mittlerweile hat sie schon einige Männer aus dem Ort und der Region gedatet und man kennt sich untereinander – die Auswahl an Männern zum Verlieben ist klein. Darum suchte sie ihr Liebesglück in Thailand – mit offenem Ausgang. Ob Yara Buol ihren Traumprinzen gefunden hat, erfährt man erst in der letzten Sendung.