Das Paar sitzt auf dem weissen Sofa im Wohnzimmer. Es macht hier eben eine Woche Ferien mit Samuel, 20, und Luisa, 14, zwei von Guido Fluris drei Kindern aus erster Ehe. Die Familie verbringt im Schnitt vier Wochen im Jahr in der Algarve. Der Unternehmer kannte die Region im Süden von Portugal nicht, bevor er mit der promovierten Ökonomin der HSG zusammenkam. «Als wir frisch verliebt waren, wollten wir Ferien mit seinen Kindern machen», erzählt sie. «Ich schlug ihnen meine Heimat Portugal vor. Es gefiel ihnen gut», sagt sie. Die Familie kam im Jahr darauf wieder. «Dann hörte ich, dass dieser Palazzo zum Verkauf steht», sagt Fluri. Er schaute sich das Haus zuerst alleine an, dann nochmals mit seiner Liebsten und seinen Kindern. «Meine Frau war Feuer und Flamme. Sie sagte: ‹Ach, wenn ich das Geld hätte, würde ich das Haus sofort kaufen.› Als Märchenhaus hat sie es bezeichnet. Am nächsten Tag habe ich heimlich den Kaufvertrag unterschrieben», sagt Fluri. «Man soll einer Frau ihre Träume erfüllen, so heisst es doch?», fragt er. «Klar, das Haus gefällt mir super gut», sagt sie. «Aber ich sehe es auch als ein Bekenntnis. Nicht nur für mich, sondern auch für mein Land.» Zu Beginn der Beziehung plante Guido Fluri, ein Ferienhaus auf Mallorca zu kaufen. «Die Tatsache, dass er doch hier eins gekauft hat, bedeutet mir viel. Wir wohnen das ganze Jahr in der Schweiz. Wenn wir dann die Ferien in meinem Land verbringen dürfen, finde ich das sehr schön.»