Hans-Ueli Vogts Wohnung in Zürich-West versprüht einen Hauch von New York. Vom zwölften Stock des 23-Etagen-Hochhauses blickt der SVP-Bundesratskandidat auf die Lichter des Gleisfelds und des Prime Tower. «Ich habe zwei Jahre in New York gelebt. Der Blick aus dem Fenster erinnert mich an die Aussicht, die ich in Downtown Manhattan hatte.»