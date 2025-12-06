Zu Besuch in einer der ältesten Traditionsfirmen der Schweiz

Kennengelernt haben sich Charlotte und Andreas bereits 1998, ein Paar sind sie seit seiner Rückkehr aus den USA. «Irgendwann war uns beiden klar, dass wir unser eigenes Unternehmen möchten.» So machte sich Kuster auf die Suche, wagte 2016 einen sogenannten Cold Call (eine unerwartete telefonische Kontaktaufnahme) bei der Witwe des damals bereits verstorbenen Besitzers von Jakob’s Basler Leckerly. «Ich fragte, ob die Firma zu verkaufen sei, und war darauf vorbereitet, mit Schimpf und Schande überzogen zu werden.» Doch die Besitzerin telefoniert eine halbe Stunde mit ihm und vereinbart einen persönlichen Gesprächstermin. «Als Charlotte und ich ihr erklärten, das Unternehmen als Familienbetrieb weiterführen zu wollen, entschied sie, es an uns abzugeben.»