Mama brachte den Stein ins Rollen

Daran, dass die Bündnerin momentan jeweils montags um 20.15 Uhr auf dem TV-Sender 3 + Rosen verteilt und Herzen bricht, trägt ihre Mutter eine nicht unwesentliche «Mitschuld». «Mir geht es wirklich nicht ums Berühmtwerden oder so», sagt Yara Buol. «Ich suche ganz ehrlich den Mann fürs Leben und möchte mich verlieben.» Weil die Auswahl an passenden Männern in der Nachbarschaft nicht allzu gross ist, sie anderseits nicht so gern in den Ausgang gehe, habe sie eben irgendwann auf ihre Mama gehört: Die habe ihr schon länger vorgeschlagen, ihr Liebesglück doch am TV zu suchen. «Auch wenn die Quote der Paare aus der Sendung, die noch zusammen sind, dagegen spricht: Ich habe mir fest vorgenommen, dass es bei mir klappt», sagt Yara, die gerade eine Ausbildung zum energetischen Coach absolviert. Und so viel sei jetzt schon verraten: «Ich habe Schmetterlinge im Bauch.»