Seit vergangenem Frühling wohnt das Paar in der ersten gemeinsamen Wohnung. Die zweistöckige Altbaubleibe mitten in der Solothurner Altstadt mit Dachterrassenblick auf die St. Ursen-Kathedrale ist der perfekte Rückzugsort für beide. Nach Zürich würde Joel Grolimund trotz seines Erfolgs beim SRF nie ziehen: «Nichts gegen Zürich, aber ich bin hier verankert. Meine Freunde und meine Familie leben hier», so Grolimund, der 15 Jahre lang in einer Solothurner Mundartband Schlagzeug spielte und jetzt noch in einer Guggenmusik den Takt angibt.