Schweiz oder Singapur?

Die Olympischen Spiele in Paris sind ein wunder Punkt bei Max. Nach seiner Verteidigung des Weltmeistertitels 2024 ging er als absoluter Favorit und als einer der jüngsten Teilnehmer überhaupt nach Paris. Seine Disziplin, das sogenannte Kitefoilen, wurde zum ersten Mal olympisch ausgetragen. Max kam mit der Bronzemedaille nach Hause. «Im ersten Moment war ich enttäuscht. Aber als ich die strahlenden Gesichter der Fans und meiner Eltern sah, freute ich mich.» Mittlerweile ist er auch stolz auf seinen dritten Platz. Für seinen bronzenen Auftritt bekam er vom Staat Singapur 250 000 Singapur-Dollar – gut 150 000 Franken, einfach so als Wertschätzung. Mäder war erst der Sechste, der für Singapur eine olympische Medaille holen konnte. In jungen Jahren musste er sich entscheiden, für welches Land er antreten möchte. «Wahrscheinlich habe ich mir damals nicht mehr Gedanken darüber gemacht, als zu überlegen, ob ich lieber Käsefondue oder Reis mit Hühnchen habe. Darum wurde es halt Singapur.» Sein jüngerer Bruder Karl (17), ebenfalls professioneller Kitesurfer und auf dem Weg zur Weltspitze, hat sich im Gegensatz zu seinem Bruder für die Schweiz entschieden. «Ich fühle mich einfach mehr als Schweizer. Deshalb wars für mich klar.»