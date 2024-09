Was ist das Schönste am Berühmtsein für Sie?

Dass ich mich am Wochenende bei den Konzerten in eine absolut verrückte Welt begeben kann und am Montag trotzdem der normale Sebastian Bürgin bin. Ich versuche, meine Konzerte immer mehr zu geniessen, obwohl ich sehr nervös und aufgeregt bin. Es ist ja ein absolutes Privileg, an einem Openair Gampel um 20 Uhr auf der Hauptbühne spielen zu können. Viele wollen es, nur wenige können es. Diesem Privileg bin ich mir bewusst.