«Zu hören, es war fünf vor zwölf, war ein Schock für mich»

Das Zelt des Circus Knie steht auf dem Zürcher Sechseläutenplatz. Am Freitag heisst es für die Familie und über zweitausend Gäste: Vorhang auf und Manege frei. Dieses Jahr steht unter dem Motto «It’s Magical». Abtauchen in eine Welt voller Magie, Fantasie, Ahs und Ohs durch überraschende Artistennummern. Der Zirkus will es seinen Gästen ermöglichen, für ein paar Stunden der Realität zu entfliehen. Einer, die enorm fordernd und alles abverlangend sein kann.