«Ich konnte mir nie viel merken»

Beschäftigen Sie sich mit dem Tod?

Ja. Aber nicht negativ, sondern realistisch. Mein Vater ist mit 72 Jahren gestorben. Für mich ist das aber nicht beängstigend. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt. Bei meinem Vater ging das Sterben ganz schnell. Wenn es bei mir so weit ist, wünsche ich mir das auch so. Ich freue mich auf die letzte Sekunde meines Lebens. Ich bin mir sicher, dann wird einem so einiges klar. Auch, dass viele Sachen völlig unwichtig waren. Ich bin gespannt, was mich danach erwartet. Aber nicht so sehr, dass ich es bereits morgen herausfinden möchte.