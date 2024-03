Lange, triste Gänge unter einem Wohnhaus in Wil SG: Kaum vorstellbar, dass sich hier hinter einer der vielen unscheinbaren Kellertüren eine einzigartige Welt verbirgt. Es ist die Traumwelt von Tin Tin, wie sich der Basler nennt. «In der Branche kennt man mich unter diesem Kosenamen.» Seinen richtigen möchte er nicht preisgeben. Der erste Blick in den 100 Quadratmeter grossen Raum löst einen Farbenrausch aus. Überall glitzert es in Pink und Rosa. Barbie-Puppen, -Häuser und -Zubehör stapeln sich bis unter die Decke. «Ich habe mir hier ein eigenes Popkultur-Museum geschaffen. Es ist die grösste chronologische Barbie-Sammlung der Schweiz. Sie beginnt in den 1960er-Jahren und reicht bis heute», sagt der 44-Jährige stolz.