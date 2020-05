«Zum Glück habe ich auf Mami gehört»

In ihrem eigenen Business, der sonst so sonnigen Schlagerwelt, hängen momentan allerdings dicke Wolken am Himmel. «Bis in den Herbst hinein wurden all meine Auftritte abgesagt», so Sarah. Auch ihr eigenes «Sarah-Jane-Fest», das am 4. Juli 2020 hätte stattfinden sollen, wurde verschoben. «Und ein Ende ist nicht in Sicht. Für die Musik- und Veranstaltungsbranche ist dieser Lockdown eine Katastrophe.»