Zum Verlobungs-Jubiläum gibts eine Liebeserklärung

Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Auch wenn die beiden öffentlich nichts verraten, ist es gut möglich, dass Dominique und Drew bereits mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken. So hat die Ex Miss Schweiz im März 2022 Einblicke in ein Fotoshooting im langen, weissen Brautkleid veröffentlicht. Nutzte Rinderknecht das Modeshooting etwa dafür, potenzielle Hochzeitskleider anzuprobieren? Eine wunderschöne Braut würde die 32-Jährige in diesem Kleid auf jeden Fall werden.