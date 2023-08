Zur Belohnung gibt es Schoggimousse!

So steht Bolli, der die Spiele regelmässig im Stadion verfolgt, in aller Frühe um 5 Uhr auf und bereitet für die Spielerinnen das Zmorge vor. Danach folgen Mittag- und Abendessen – um 21Uhr ist Feierabend. So bleiben ihm nur ca. 6 Stunden Schlaf. Dafür wird der Koch von den Spielerfrauen hoch geschätzt. «Es wird schon einmal applaudiert oder es gibt gelegentlich Emil, Emil-Rufe», so Bolli im «Blick». Und wenn das Team wieder einmal erfolgreich war, wird es auch vom Koch belohnt: Mit einem panierten Schnitzel oder einem Schoggimousse als Zückerchen.